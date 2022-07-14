Эджуке пожелал удачи ЦСКА в сезоне-2022/23 после своего перехода в «Герту»

Фланговый нападающий ЦСКА Чидера Эджуке обратился к армейскому клубу после своего перехода в берлинскую «Герту» на правах аренды до лета 2023 года.

Отметим, что ранее 24-летний нигериец приостановил свой контракт с красно-синими на один сезон, воспользовавшись соответствующим разрешением ФИФА.

– ЦСКА, спасибо за все и желаю вам всего наилучшего в этом сезоне, – написал Эджуке.

Напомним, что Эджуке перешел в ЦСКА из «Херенвена» в августе 2020 года за 11,5 миллионов евро. Всего за армейцев он отыграл 65 матчей, забил десять голов и отдал шесть результативных передач.

Также в своей карьере нападающий защищал цвета норвежской «Волеренги». В составе сборной Нигерии он провел восемь встреч.