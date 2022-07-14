Защитник «Наполи» Кулибали прибыл в Лондон для прохождения медосмотра в «Челси»

«Челси» близок к подписанию центрального защитника «Наполи» Калиду Кулибали в летнее трансферное окно.

Как сообщает Sky Sports, 30-летний сенегалец вместе со своим агентом уже прибыл в Лондон. Отмечается, что 14 июля футболист пройдет медицинский осмотр, а спустя день официально пополнит состав «синих».

Ранее появилась информация, что клуб АПЛ заплатит за футболиста 40 миллионов евро.

Напомним, что Кулибали выступает за «Наполи» с июля 2014 года. Всего в составе «партенопейцев» он провел 317 матчей, забил 14 голов и отдал восемь результативных передач. Его контракт рассчитан до конца сезона-2022/23.