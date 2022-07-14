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Тренер «Аталанты» Гасперини заявил, что Миранчук может быть выставлен на трансфер

Итальянский специалист допустил уход россиянина из команды.
14 июля 2022 09:41
автор: Владислав Корегин

Атакующий полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук может покинуть клуб этим летом. Об этом сообщил главный тренер «бергамасков» Джан Пьеро Гасперини.

Отметим, что 26-летний хавбек не принял участие в последнем товарищеском матче команды. Помимо россиянина, игру также пропустили Йосип Иличич и Сэм Ламмерс.

– Это футболисты, которые могут быть выставлены клубом на трансферный рынок. Сейчас я должен понять, какой будет команда. Нам нужно начать укреплять состав, – цитирует Гасперини TMW.

Напомним, что Миранчук выступает за «Аталанту» с сентября 2020 года. Всего за клуб он отыграл 56 матчей, забил девять голов и отдал семь результативных передач. Его контракт истекает в конце сезона-2023/24.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 10 миллионов евро.

источник: TMW
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