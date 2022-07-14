Тренер «Аталанты» Гасперини заявил, что Миранчук может быть выставлен на трансфер

Атакующий полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук может покинуть клуб этим летом. Об этом сообщил главный тренер «бергамасков» Джан Пьеро Гасперини.

Отметим, что 26-летний хавбек не принял участие в последнем товарищеском матче команды. Помимо россиянина, игру также пропустили Йосип Иличич и Сэм Ламмерс.

– Это футболисты, которые могут быть выставлены клубом на трансферный рынок. Сейчас я должен понять, какой будет команда. Нам нужно начать укреплять состав, – цитирует Гасперини TMW.

Напомним, что Миранчук выступает за «Аталанту» с сентября 2020 года. Всего за клуб он отыграл 56 матчей, забил девять голов и отдал семь результативных передач. Его контракт истекает в конце сезона-2023/24.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 10 миллионов евро.