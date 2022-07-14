Тухель сообщил, что в данный момент «Челси» не нуждается в усилении своей атакующей линии

Главный тренер «Челси» Томас Тухель ответил на вопрос о том, необходимо ли клубу подписать нападающего в летнее трансферное окно.

Ранее в СМИ появлялись новости об интересе лондонцев к подписанию Роберта Левандовски («Бавария») и Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед»).

– Я не буду отказываться от комментария, но сейчас наша линия нападения не нуждается в усилении. Нам необходимо подписание игрока обороны, это правда. В зависимости от наших возможностей мы будем действовать дальше на рынке трансферов, – цитирует Тухеля Sky Sports.

Отметим, что «Челси» уже подписал этим летом флангового нападающего «Манчестер Сити» Рахима Стерлинга, а также близок к тому, чтобы приобрести центрального защитника «Наполи» Калиду Кулибали.