Хохлов считает, что Кокорин может вернуться на свой прежний уровень игры в РПЛ

Экс-наставник «Динамо» Дмитрий Хохлов высказался по поводу возможного возвращения нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина в Россию.

Ранее спортивный директор флорентийцев Даниэле Праде заявил, что 31-летний футболист имеет предложения от команд РПЛ.

– Кокорин – качественный футболист, просто сейчас оценивать его сложно, поскольку он не в оптимальной форме. Но если кто-то из наших клубов рискнет, поверит в него, то он может вернуться на прежний уровень, – цитирует Хохлова «Российская газета».

Напомним, что Кокорин пополнил состав «Фиорентины» с января 2021 года. Сумма его трансфера из «Спартака» составила 4,5 миллиона евро. В общей сложности россиянин провел за «фиалок» 11 матчей, не отличившись результативными передачами. Его контракт рассчитан до лета 2024-го.

Ранее в своей карьере Кокорин защищал цвета «Зенита», «Сочи» и московского «Динамо».