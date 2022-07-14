Два клуба АПЛ претендуют на подписание Эдина Джеко

Нападающий «Интера» Эдин Джеко близок к тому, чтобы вновь выступать в АПЛ.

Согласно информации La Gazzetta dello Sport, в приобретении 36-летнего боснийца заинтересованы «Эвертон» и «Вулверхэмптон».

Отмечается, что руководство «нерадзурри» готов продать своего футболиста этим летом ради заключения контракта с бывшим форвардом «Ювентуса» Пауло Дибалой, который в данный момент пребывает в статусе свободного агента.

Напомним, что с 2011 по 2015 годы Джеко защищал цвета «Манчестер Сити». В составе «горожан» он отыграл 189 матчей, забил 72 гола и отдал 38 результативных передач. Вместе с командой игрок стал двукратным чемпионом Англии.

К «Интеру» босниец присоединился летом 2021 года, подписав с клубом двухлетнее соглашение. В прошедшем сезоне он принял участие в 49 встречах, отличившись 17 забитыми мячами и 10 ассистами.