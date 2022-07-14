Сергей Юран: Приход Кокорина в «Химки» невозможен по целому ряду причин

Главный тренер «Химок» Сергей Юран оценил возможность подписания контракта с нападающим «Фиорентины» Александром Кокориным.

Ранее в стане итальянской команде сообщали об интересе к 31-летнему россиянину со стороны клубов РПЛ.

– Что касается «Химок», то его приход сюда невозможен по целому ряду причин. Главная заключается в том, что клуб собирается делать ставку на игроков, которые хотят заявить о себе. А потому тема приглашения в «Химки» не обсуждалась, – цитирует Юрана «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Кокорин пополнил состав «Фиорентины» с января 2021 года. Всего за «фиалок» он отыграл 11 матчей во всех турнирах, не отличившись результативными передачами. Его контракт рассчитан до конца сезона-2023/24.

Ранее в своей карьере Кокорин защищал цвета «Зенита», «Сочи» и московского «Динамо».