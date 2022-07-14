Лаксальт не поможет «Динамо» на старте нового сезона РПЛ

Московское «Динамо» не сможет рассчитывать на левого защитника клуба Диего Лаксальта в первых матчах чемпионата России в сезоне-2022/23.

Как сообщает Sport24.ru, 29-летний уругваец не успел полностью восстановиться от травмы. По этой причине игрок пропустит первые два-три тура РПЛ.

Напомним, что в первом матче сезона подопечные Славиши Йокановича на своем поле сыграют с «Ростовом» (17 июля). Затем бело-голубые проведут встречи против «Торпедо» (24 июля, дома) и «Факелом» (30 июля, в гостях).

Добавим, что в прошедшем сезоне Лаксальт принял участие в 16 матчах «Динамо» во всех турнирах, не отличившись результативными действиями.