Семин допустил, что «Краснодар» и «Ростов» могут стать чемпионами России в сезоне-2022/23

Экс-наставник «Локомотива» Юрий Семин высказался по поводу нового сезона РПЛ.

Отметим, что на протяжении последних четырех сезонов чемпионом России неизменно становился «Зенит». Ранее петербургский клуб одержал разгромную победу над «Спартаком» (4:0) в матче Суперкубок страны.

– «Зенит» выиграет новый сезон? Я с этим не согласен. Чемпионат будет необычный, чемпион тоже может быть неожиданный. «Лестер» выигрывал же АПЛ. А вдруг «Ростов» так же выстрелит? Или «Краснодар». Фаворит – «Зенит», но футбол любят за то, что в нем бывают чудеса, – цитирует Семина Sport24.ru.

Напомним, что «Лестер» стал чемпионом Англии в сезоне-2015/16. Команда под руководством Клаудио Раньери набрала 81 очко в 38 турах, опередив на десять очков «Арсенал», ставший вторым.