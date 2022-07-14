«Шальке» арендовал у «Спартака» полузащитника Алекса Крала

Опорный полузащитник «Спартака» Алекс Крал официально присоединился к «Шальке». Об этом сообщает пресс-служба немецкой команды.

Отмечается, что клуб из Гельзенкирхена арендовал 24-летнего чеха до 30 июня 2023 года. Ранее футболист приостановил свой контракт с красно-белыми на один сезон.

Напомним, что Крал перешел в «Спартак» в сентябре 2019 года из «Славии» за 12 миллионов евро. Всего за москвичей он отыграл 60 матчей, отдав шесть результативных передач.

В сезоне-2021/22 полузащитник выступал на правах аренды в «Вест Хэме», приняв участие лишь в шести встречах лондонцев.