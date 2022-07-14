В «Спартаке» заявили, что Каттани покинул пост спортивного директора клуба в связи с усталостью

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков объяснил, по какой причине итальянец Лука Каттани покинул должность спортивного директора клуба.

Напомним, 13 июля пресс-служба красно-белых сообщила об уходе 40-летнего специалиста. Он занимал данный пост с декабря прошлого года.

– У меня никогда конфликта ни с кем не бывает, я очень коммуникабельный человек. Были ли разногласия с Каттани? Нет. Почему ушел? Усталость, как он сказал, – приводит слова Мележиков журналист Сергей Егоров в своем телеграм-канале.

При этом Мележиков опроверг информацию о том, что на ситуацию с уходом Каттани из «Спартака» могло повлиять решение руководства команды не поддержать идею подписания бывшего защитника «Краснодара» Налдо.