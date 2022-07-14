«Барселона» объявила о продлении контракта с Усманом Дембеле

«Барселона» на своем официальном сайте сообщила о том, что нападающий Усман Дембеле подписал новый контракт с клубом.
По информации источника, трудовое соглашение между сине-гранатовыми и 25-летним французом рассчитано до конца сезона-2023/24.
Напомним, что Дембеле выступает за «Барселону» с августа 2017 года. Сумма его трансфера из дортмундской «Боруссии» составила 140 миллионов евро. В общей сложности он отыграл за каталонцев 150 матчей, забил 32 гола и отдал 34 результативных передачи.
В составе сборной Франции нападающий провел 27 встреч (4 гола).
источник: ФК «Барселона»