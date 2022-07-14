«Урал» представил два комплекта формы клуба на сезон-2022/23

Пресс-служба «Урала» представила домашнюю и гостевую формы команды на сезон-2022/23.

По информации источника, разработкой формы для екатеринбуржцев занимались дизайнеры из Италии, взявшие за основу исторические цвета клуба, а именно оранжевый, черный и зеленый.

Также отмечается, что съемки с презентации экипировки проходили на Березовских песках, Каменных палатках и на «Екатеринбург-Арене».

Напомним, что в матче первого тура чемпионата России «Урал» под руководством Игоря Шалимова сыграет в гостях с ЦСКА. Встреча пройдет 16 июля.