В «Крыльях Советов» подтвердили заинтересованность в подписании форварда «Спартака» Шитова

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко отреагировал на появившуюся новость о том, что нападающий «Спартака» Владислав Шитов может пополнить состав самарского клуба.

Ранее стало известно, что волжане планируют арендовать 19-летнего футболиста до конца сезона-2022/23. При этом отмечалось, что в соглашении не будет прописан пункт о выкупе игрока.

– Да, подтверждаю, это правда. Мы ведем переговоры с Владиславом. Скоро все будет известно, – приводит слова Корниленко «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Шитов находится в клубной системе «Спартака» с 2015 года. Всего в составе красно-белых он отыграл два матча. Его контракт рассчитан до лета 2026-го.

В прошедшем сезоне футболист принял участие в 28 встречах второй команды москвичей, забив 13 голов и отдав шесть результативных передач.