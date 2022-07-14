Гендиректор «Ахмата» подтвердил, что Гамид Агаларов стал игроком грозненского клуба

Вице-президент и генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров прокомментировал информацию о возможном переходе форварда «Уфы» Гамида Агаларова.

Ранее сообщалось, что 21-летний футболист подпишет с командой трехлетний контракт.

– Подтверждаю трансфер Агаларова. Сегодня Гамид приедет в расположение команды, – цитирует Айдамирова Sport24.ru

Напомним, что Агаларов выступал за «Уфу» с января 2020 года. В прошедшем сезоне игрок стал лучшим бомбардиром чемпионата России, отличившись 19 забитыми мячами в 29 матчах.

Портал Transfermarkt оценивает текущую стоимость Агаларова в шесть миллионов евро.