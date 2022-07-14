Полузащитник молодежной сборной Сербии Баньяц пополнит состав «Краснодара»

Руководство «Краснодара» достигло договоренности по трансферу атакующего полузащитника сербской команды «Бачка-Топола» Михайло Баньяца.

По информации «РБ-Спорт», российский клуб заплатит за переход 22-летнего хавбека 1,6 млн евро. Отмечается, что в скоров времени «быки» официально объявят о данной сделке.

Напомним, что Баньяц выступает за «Бачка-Тополу» с июля 2020 года. Всего за клуб он отыграл 80 матчей, забил 14 голов и отдал 14 результативных передач. Его контракт рассчитан до конца сезона-2023/24.