Месут Озил стал игроком «Истанбула»

Бывший полузащитник «Реала» и «Арсенала» Месут Озил подписал контракт с командой «Истанбул Башакшехир».

Как сообщает пресс-служба стамбульцев, трудовое соглашение 33-летнего немца рассчитано до 30 июня 2023 года с возможностью продления еще на один сезон.

Напомним, что по окончании сезона-2021/22 Озил стал свободным агентом после того, как он расторг контракт с «Фенербахче». Хавбек пополнил состав «желтых канареек» в январе прошлого года и с этого момента сыграл 36 матчей за клуб, в которых забил восемь мячей и отдал три голевые передачи.

В составе сборной Германии полузащитник провел 92 встречи (23 гола).