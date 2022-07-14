Александр Алаев: Минцифры ежедневно пытается оптимизировать техническую работу по улучшению fan-ID

Исполняющий обязанности президента РПЛ Александр Алаев поделился подробностями совместной работы лиги с Минцифры над улучшением паспорта болельщика (fan-ID).
– Было собрание с Минспортом, Минцифры, представителями федеральной власти, представителями клубов. Работа налаживается, Минцифры ежедневно пытается оптимизировать техническую работу. Мы надеемся, что болельщик из любого региона сможет оформить fan-ID, – приводит слова Алаева «Чемпионат».
Добавим, что c начала сезона-2022/23 fan-ID будет действовать в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.
Напомним, закон о введении в России системы обязательной идентификации зрителей спортивных мероприятий был принят в конце 2021 года, а его положения вступили в силу с 1 июня 2022 года. Согласно ему, каждый участник матча, будь то болельщик, футболист, сотрудник клуба или официальное лицо обязан оформить персонифицированную карту.