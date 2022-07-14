Александр Алаев: Минцифры ежедневно пытается оптимизировать техническую работу по улучшению fan-ID

Все зависит от того, кто в «Зените» будет бить пенальти. Расклады на бомбардирскую гонку РПЛ-2022/23

Победу в РПЛ-2022/23 заранее отдают «Зениту», а вот кто станет лучшим бомбардиром турнира, предсказать не так просто.