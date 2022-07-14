Бывший главный тренер «Спартака» Ваноли прибыл в Москву для решения личных вопросов

Бывший наставник «Спартака» Паоло Ваноли находится в Москве. Об этом сообщил генеральный директор красно-белых Евгений Мележиков.
Напомним, что 9 июня 49-летний специалист покинул московский клуб по семейным обстоятельствам. Его место занял испанец Гильермо Абаскаль.
– Паоло сейчас в Москве. Думаю, решает вопросы личного и бытового характера. Может, вещи забрать, может, справку НДФЛ-2, – приводит слова Мележикова Sport24.ru.
Напомним, что Ваноли возглавлял «Спартак» с декабря 2021 года. В прошедшем сезоне под его руководством красно-белые заняли десятое место в РПЛ, а также завоевали Кубок России.
источник: Sport24.ru