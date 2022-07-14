Алаев рассказал подробности о новом формате Кубка России

Исполняющий обязанности президента РПЛ Александр Алаев рассказал, по какой формуле планируется провести обновленный Кубок России.

«Любой турнир имеет понятные сложности. Все клубы поддержали единогласно предложение по изменению формата Кубка России сезона-2022/23 с использованием наработок рабочей группы Кубка лиги. Будет применен принцип double elimination (двойное выбывание ). Завтра передадим эту информацию в РФС, надеюсь, все партнеры эту идею примут и мы получим интересный турнир со всех точек зрения», – приводит слова Алаева «Матч ТВ».

Добавим, что double elimination активно используется в киберспорте. Согласно данному принципу плей-офф сильнейшие команды после группового этапа оказываются в верхней сетке, а после поражения опускаются в нижнюю, через которую можно попасть в главный финал. При этом поражение в нижней сетке приводит к выбыванию из турнира.