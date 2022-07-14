В ЦСКА рассказали, как будут распределяться доходы в новом сезоне РПЛ

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал, как будут распределятся доходы российской премьер-лиги сезона-2022/23.

«Как вы знаете, до прошлого сезона у нас было 60 процентов в зависимости от занятого места, 40 процентов — поровну, потом в пандемию мы решили друг друга поддержать и изменили этот параметр — 60 поровну, 40 в зависимости от места, но это было исключительно на один сезон. Сейчас, так как ситуация тоже не самая простая, решили выйти таким путем — 50 на 50», - приводит слова Бабаева Sport24.ru.

Напомним, что с наступающего сезона вступает в силу новый контракт «Матч ТВ» с РПЛ. По слухам, клубы получат по нему более 6 млрд рублей за первый год действия соглашения.