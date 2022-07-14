ЦСКА получил новую форму от Joma

Пресс-служба ЦСКА сообщила, что клуб продолжит выступать в форме от Joma, которая прислала комплект для нового сезона.

«Процесс доставки был непростой, поэтому мы не могли анонсировать новую форму — ее не было. Но хорошо, что всё в итоге сложилось и мы получили все комплекты до старта чемпионата. Сегодня занимаемся съемками, так что планируем завтра, накануне матча, порадовать болельщиков презентацией новой формы», - приводит «Чемпионат» слова директора по коммуникациям ЦСКА Кирилла Бройдо.

Напомним, что в прошлом сезоне армейцы заняли пятое место в чемпионате России. В первом туре РПЛ-2022/23 ЦСКА 16 июля примет на своем поле «Урал».