«Спартак» может начать выступать в форме нового технического спонсора со второй части сезона-2022/23

Коммерческий директор «Спартака» Рустам Махмутов рассказал, когда клуб найдет нового технического спонсора.

Сезон-2022/23 красно-белые начали в форме Nike, который прекратил свое сотрудничество с российским клубом.

«Сейчас ведутся переговоры с возможными техническими партнерами, и от их итогов будут зависеть сроки получения обновленной формы. Возможно, со стартом второй части чемпионата клуб будет играть в форме нового технического партнера», - приводит слова Махмутова «Чемпионат».

Добавим, что период технического спонсорства Nike в «Спартаке» длился с 2005 года. Отказ Nike от дальнейшего сотрудничества продиктован невозможностью для клуба участвовать в еврокубках следующего сезона из-за дисквалификации УЕФА.