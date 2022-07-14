Стал известен новый формат Кубка России

Появился проект нового формата Кубка России.

По данным «Матч ТВ», клубы РПЛ будут поделены на четыре группы. Команды занявшие первые два места попадут в верхнюю сетку, клубы из третьих мест попадут в нижнюю, где будут играть с представителями первого и второго дивизионов.

Групповой этап пройдет с 30 августа по 9 ноября.

Механизм верхней и нижних сеток заключается в том, что после проигрыша в верхней сетке плей-офф попадаешь в нижнюю, откуда можно попасть в финал. Противостояния в верхней сетке пройдут в формате из двух матчей, нижней - из одного. При поражении в нижней сетки команды выбывают из турнира.

Напомним, что действующим обладателем Кубка России является «Спартак», обыгравший в финале «Динамо» (2:1).