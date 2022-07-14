«Цирк закончился, слава богу». Бывший советник Федуна опубликовал странный пост в соцсетях

Франко Камоцци, бывший советник председателя совета директоров «Спартака» Леонида Федуна, опубликовал пост в социальных сетях.

Он написал «Цирк закончился, слава богу», прикрепив при этом свое прошлое сообщение «Если клоун заселяется во дворец, он не становится королем, дворец становится цирком».

Российские СМИ Камоцци уверил в том, что данные публикации не имеют отношения к «Спартаку».

«Абсолютно нет, это совершенно не связано ни с чьим недавним уходом из «Спартака», - приводит слова Камоцци «Чемпионат».

Напомним, что 13 июля из «Спартака» ушел спортивный директор Лука Каттани.