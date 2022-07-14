На «Уфу» могут подать в суд за отказ покупать игрока

Греческий «Аполлон» может подать в суд на «Уфу».

«Аполлон» принял предложение по продаже своего полузащитника Хуана Фелипе Вильи, сам футболист тоже согласился на переход, но «Уфа» не стала приобретать колумбийского футболиста.

«Уфа» ежедневно просила Хуана подождать, пока они получат разрешение. Затем в клубе заявили, что взяли других иностранцев и больше нет места по лимиту, но официальное предложение — обязательство. Представители игрока рассматривают возможность подачи судебного иска против «Уфы», сообщает Sport24.ru.

Вилья перешел в «Аппалон» 17 сентября прошлого года и с этого момента провел за греческий клуб 29 матчей, в которых забил два мяча и отдал такое же количество голевых передач.