Филимонов сыграл вратарем в хоккее

Бывший вратарь сборной России Александр Филимонов попробовал сыграть вратарем за хоккейный клуб «Трактов» в рамках футбольно-хоккейного состязания на «ТМК футбольном фестивале».
«Не пойми чего! Не знаю, куда ногами двигать, куда руками двигать — эти ловушки непонятные», - приводит слова Филимонова Sport24.ru.
Филимонов играл в футбол с 1990 по 2018 годы, завоевав 13 трофеев в составе московского «Спартака». Также голкипер играл в пляжный футбол и стал со сборной России чемпионом мира, евролиги и Межконтинентального клубка.
источник: Sport24.ru