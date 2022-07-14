«Родина» совершит рекордный трансфер, купив полузащитника «Спартака»

Полузащитник системы московского «Спартака» Дмитрий Маркитесов перейдет в «Родину», сообщает «Метарейтинг».
По данным источника, этот трансфер будет рекордным для второго клуба. Transfermarkt оценивает футболиста в 450 тыс. евро.
Добавим, что Маркитесов в прошлом сезоне играл преимущественно в ФНЛ за «Спартак-2», приняв участие в 30 матчах, в которых забил пять мячей и отдал две голевые передачи. За основную команду красно-белых 21-летний хавбек провел в сумме 11 матчей и не отличился результативными действиями.
источник: «Метарейтинг»