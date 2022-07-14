«Химки» не включили Набиуллина в заявку

«Химки» не включили защитника Эльмира Набиуллина в заявку на сезон.

По данным, «Спорт-Экспресса», 27-летнего футболиста отстранили от тренировок с основной командой.

Ранее в СМИ появлялась информация, что «Химки» ведут переговоры по его переходу в «Рубин».

В прошлом сезоне Набиуллин провел 21 матч за подмосковный клуб, в котором забил один мяч и отдал три голевые передачи.

Transfermarkt оценивает защитника в 900 тыс. евро. Контракт Набиуллина с «Химками» истекает через год.

Отметим, что футболист является воспитанником «Рубина».