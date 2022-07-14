«Норчепинг» объявил об аренде полузащитника ЦСКА Сигурдссона

Шведский «Норчепинг» объявил об аренде полузащитника ЦСКА Арнора Сигурдссона.

Напомним, что ранее 23-летний футболист приостановил контракт с армейцами.

«Здорово вернуться домой, я ждал этого. Команда переживает сложный период, и я хочу помочь ей занять свое место в таблице. Хочу показать хороший футбол и сделать все, что в моих силах, чтобы команда добилась хороших результатов», - приводит слова футболиста «Норчепинг», за который он играл до приезда в Россию.

Сигурдссон прошлый сезон выступал за итальянскую «Венецию» на правах аренды. На его счету 11 проведенных матчей и ни одного результативного действия. Скорее всего, он вернется в шведский «Норчепинг»