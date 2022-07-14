ЦСКА продал Бийола «Удинезе»

ЦСКА объявил о продаже словенского защитника Яки Бийола в «Удинезе».

«Мы благодарим Яку за его вклад и за уважительное отношение к клубу, и желаем успехов в серии А!» - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ЦСКА.

Ранее сообщалось, армейцы за 23-летнего футболиста получат 4 млн евро. А зарплата защитника составит 800 тыс. евро.

Напомним, что Бийол пополнил состав ЦСКА в июле 2018 года, перейдя из словенского «Рудара» за 400 тысяч евро. Всего за красно-синих он отыграл 96 матчей во всех турнирах, записав на свой счет семь мячей и восемь голевых передач. Контракт словенского футболиста с армейцами был рассчитан до конца сезона-2022/23.