Яка Бийол: Никогда не хотел уходить из ЦСКА, но вмешались обстоятельства

Словенский защитник Яка Бийол прокомментировал свой переход из ЦСКА в «Удинезе».

Напомним, что 23-летнего футболиста продали за 4 млн евро.

«Мой переход в «Удинезе» — это вообще история не про деньги, первостепенную роль сыграли совсем другие моменты, обстановка. Честно говоря, я никогда не хотел уходить из ЦСКА, но вмешались обстоятельства. Мы принимаем все решения вместе с семьей, с моей девушкой. Мы долго обсуждали последние события, но ситуация в России не улучшалась. Мне было очень тяжело принять решение об уходе, но я должен был это сделать, другого выбора не оставалось», - приводит слова Бийола «РБ-Спорт».

Бийол пополнил состав ЦСКА в июле 2018 года, перейдя из словенского «Рудара» за 400 тысяч евро. Всего за красно-синих он отыграл 96 матчей во всех турнирах, записав на свой счет семь мячей и восемь голевых передач. Контракт словенского футболиста с армейцами был рассчитан до конца сезона-2022/23.