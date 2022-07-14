«Химки» представили Давыдова в футболке Месси, полученной от Глушакова

Стало известно, где «Химки» нашли футболку нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси, в которой представили новичка Дениса Давыдова.

Как сообщает телеграм-канал «Мутко против», футболкой Месси поделился полузащитник подмосковной команды Денис Глушаков, который получил ее в результате обмена сразу после окончания товарищеского матча между сборными России и Аргентины (0:1) в 2017 году.

Добавим, что Давыдова называли «русским Месси», когда он начинал играть за основной состав «Спартака».