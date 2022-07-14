«Урал» приобрел титульного спонсора

«Урал» заключил новый договор с BetBoom, по которому букмекер стал титульным спонсором команды.

Соглашение заключено на пять лет.

- «Урал» является неизменным участником Премьер-лиги с 2013 года. Это клуб с большой историей, который регулярно обыгрывает грандов, доходит до решающих стадий Кубка России. Что касается BetBoom, то для нас Свердловская область является одним из приоритетных регионов, - приводит SocialBet слова президента BetBoom Константина Макарова.

Напомним, что «Урал» прошлый сезон завершил на 12-м месте чемпионата России. в первом туре РПЛ-2022/23 «шмели» сыграют в 16 июля в гостях против ЦСКА.

«Урал» и BetBoom сотрудничают с 2020 года.