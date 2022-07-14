Тренер ЦСКА Федотов не пожмет при встрече руку Уткину

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов заявил, что не пожмет при встрече руку спортивному журналисту Василию Уткину.

«На атаки Уткина мне без разницы. Хотя очень интересно, что в его постах я узнаю о себе то, чего не знаю сам. Мы с этим человеком ни разу не здоровались, не то что за руку. Мы не знакомы, он не был рядом с моей деятельностью – Василий не знает её изнутри. Пожму ли руку? Зачем? Он же всё про меня знает», - приводит слова тренера «Чемпионат».

Уткин ранее обвинил Федотова в неблагородным поступке за то, что тот бросил «Сочи», получив устраивающее предложение по новому. Также журналист припомнил перенос матча «Оренбурга» против «барсов» из-за вспышки ангины у последних, после чего нынешний наставник ЦСКА возглавил сочинскую команду, покинув «Оренбург».