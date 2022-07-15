Федотов пытается поставить ЦСКА баланс между атакой и обороной

Новый главный тренер ЦСКА Владимир Федотов рассказал, какую игру он хочет видеть от своей команды.

«Единство атаки и обороны. Мы должны быть сбалансированы во всех линиях, должны использовать пространство. Футбол – противоборство атаки и обороны – ни больше, ни меньше. Чтобы забивать голы, нужно делать передачу вперед, быстро вскрывать свободное пространство. А чтобы не пропускать, нужно эти действия нивелировать. Организованный прессинг – один из лучших вариантов для этого», - приводит слова Федотова «Чемпионат».

Напомним, что 55-летний специалист подписал долгосрочный контракт с ЦСКА. По сведениям Transfermarkt, он рассчитан на три года.

В первом туре нового сезона российской премьер-лиги армейцы 16 июля примут на своем поле «Урал».