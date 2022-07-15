Кварацхелия станет заменой Инсинье в «Наполи»

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти прокомментировал трансферную кампанию своего клуба.

«Кварацхелия — футболист, который одинаково хорошо владеет как правой, так и левой ногой, обладающий к тому же голевым чутьем. Мы думаем, что именно он должен статье заменить Инсинье. Клуб также закрыл левый фланг атаки работу, купив Оливеру и ищет подходящих футболистов для того, чтобы команда оставалась на высоком уровне», - приводит слова Спаллетти официальный сайт Альфредо Педуллы.

Лоренцо Инсинье является воспитанником «Наполи». 31-летний вингер по окончании прошлого сезона переехал в MLS, подписав с «Торонто» четырехлетний контракт.

В составе «Наполи» Инсинье завоевал два Кубка Италии и один Суперкубок страны. В общей сложности полузащитник провел за неаполитанцев 433 матча, в которых забил 121 мяч и отдал 95 голевых передач.