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Кварацхелия станет заменой Инсинье в «Наполи»

Грузинский полузащитник подписал пятилетний контракт с неаполитанцами.
Кварацхелия станет заменой Инсинье в «Наполи»
15 июля 2022 10:15
автор: Максим Скороходов
автор фото: ФК "Наполи"

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти прокомментировал трансферную кампанию своего клуба.

«Кварацхелия — футболист, который одинаково хорошо владеет как правой, так и левой ногой, обладающий к тому же голевым чутьем. Мы думаем, что именно он должен статье заменить Инсинье. Клуб также закрыл левый фланг атаки работу, купив Оливеру и ищет подходящих футболистов для того, чтобы команда оставалась на высоком уровне», - приводит слова Спаллетти официальный сайт Альфредо Педуллы.

Лоренцо Инсинье является воспитанником «Наполи». 31-летний вингер по окончании прошлого сезона переехал в MLS, подписав с «Торонто» четырехлетний контракт.

В составе «Наполи» Инсинье завоевал два Кубка Италии и один Суперкубок страны. В общей сложности полузащитник провел за неаполитанцев 433 матча, в которых забил 121 мяч и отдал 95 голевых передач.

источник: ФК «Наполи»
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