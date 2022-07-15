Чалов нужен Федотову в ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов сообщил, что клуб не намерен расставаться с нападающим Федором Чаловым.

Напомним, что вторую часть сезона форвард провел в аренде в швейцарском «Базеле».

- «Базель» хочет его вернуть? Без Фёдора нам никуда, он нам очень нужен. Сейчас мы знакомимся, нацеливаем его на созидательные действия. Показываем, как открываться, к чему быть готовым, проводим с Федей ежедневный анализ. Громадный плюс, что у него уже есть сыгранность, - приводит слова Федотова «Чемпионат».

В «Базеле» Чалов принял участие в 16 матчах, в которых забил четыре мяча и отдал две голевые передачи.

Контракт 24-летнего футболиста с ЦСКА истекает в 2024 году.