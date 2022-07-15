Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов: Эджуке не мог смотреть мне в глаза

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов рассказал, как уходил из команды нигерийский полузащитник Чидера Эджуке.

Напомним, что ближайший сезон он проведет в берлинской «Герте».

- Мы общались по видео: он рассказывал, что готов работать и горит желанием вернуться. Хотя его лукавый взгляд во время того разговора выдавал подвох. Моего опыта хватило, чтобы это почувствовать. После этого он вернулся в Москву, провел время на сборах и ушел. Мы пообщались с ним, потому что мне был интересен его мотив, но Эджуке даже не мог смотреть мне в глаза. Я ему говорю: «Ты же понимаешь, что нас очень мало?». А он мне: «Да, тяжелые времена, тяжелые времена, но у вас всё будет хорошо». Я на прощание сказал: «Главное, чтобы у тебя всё было хорошо. До свидания», - приводит слова Федотова «Чемпионат».

Армейцы купили 24-летнего нигерийского футболиста в 2020 году у нидерландского «Херенвена» за 11,5 млн евро.

За ЦСКА Эджуке провел 65 матчей, в которых забил десять мячей и отдал восемь голевых передач.

Контракт Эджуке с российским клубом истекает в 2024 году.