«Ахмат»: Опубликованная раннее сумма трансфера Агаларова не соответствует действительности

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров опроверг опубликованную ранее сумму трансфера нападающего Гамида Агаларова из «Уфы».

Напомним, ранее сообщалось, что «Ахмат» заплатит 1,5 млн евро, но, в случае дальнейшей продажи форварда, половину суммы получит «Уфа».

«В прессе называют цифры, которые не соответствуют действительности. Всё гораздо скромнее, чем пишут», - приводит слова Айдамирова «РИА Новости».

21-летний Агаларов выступал за «Уфу» с января 2020 года. В прошедшем сезоне игрок стал лучшим бомбардиром чемпионата России, отличившись 19 забитыми мячами в 29 матчах.