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Дель Пьеро понимал потенциал Месси, когда тому было 17 лет

Впоследствии аргентинец выиграл семь «Золотых мячей».
15 июля 2022 12:15
автор: Максим Скороходов

Бывший нападающий «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро рассказал про свой опыт игры против аргентинского форварда Лионеля Месси.

Футболисты встречались на поле лишь раз в 2005 году в товарищеском матче между «Ювентусом» и «Барселоной», когда будущему обладателю семи «Золотых мячей» было 17 лет.

«Я хорошо помню то время, люди уже говорили о Лионеле, так что это был первый и единственный раз, когда у меня была возможность сыграть против него, и это было весело.

На протяжении всего времени он играл очень хорошо. Мы с одноклубниками обсуждали его игру, он был невероятен. Я даже пытался ударить его, чтобы сбить с ног, но у меня это не получилось», - приводит Sport24.ru слова Дель Пьеро, сказанные в эфире ESPN.

Перед началом прошлого сезона Месси перешел из «Барселоны» в «ПСЖ» и выиграл с ним чемпионат Франции.

Всего аргентинец провел за парижан 34 матча, в которых забил 11 голов и отдал 15 результативных передач.

источник: Sport24.ru
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