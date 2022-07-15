Дель Пьеро понимал потенциал Месси, когда тому было 17 лет

Бывший нападающий «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро рассказал про свой опыт игры против аргентинского форварда Лионеля Месси.

Футболисты встречались на поле лишь раз в 2005 году в товарищеском матче между «Ювентусом» и «Барселоной», когда будущему обладателю семи «Золотых мячей» было 17 лет.

«Я хорошо помню то время, люди уже говорили о Лионеле, так что это был первый и единственный раз, когда у меня была возможность сыграть против него, и это было весело.

На протяжении всего времени он играл очень хорошо. Мы с одноклубниками обсуждали его игру, он был невероятен. Я даже пытался ударить его, чтобы сбить с ног, но у меня это не получилось», - приводит Sport24.ru слова Дель Пьеро, сказанные в эфире ESPN.

Перед началом прошлого сезона Месси перешел из «Барселоны» в «ПСЖ» и выиграл с ним чемпионат Франции.

Всего аргентинец провел за парижан 34 матча, в которых забил 11 голов и отдал 15 результативных передач.