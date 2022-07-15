Перед смертью Козлов думал над предложением медийного клуба «БроукБойз»

Глава медийного клуба «БроукБойз» Дмитрий Егоров рассказал свою версию смерти бывшего нападающего «Спартака» Александра Козлова.

Напомним, что к новому сезону погибший готовился с клубом второго дивизиона «Зоркий».

«У него контракт с «Зорким» подписан не был еще, потому что денег не так много, а по России надо кататься. Плюс двое детей. Поэтому он думал за нас играть, мы тоже этого хотели и такие же условия давали. А так он во всех лигах играл: в ЛФЛ, F-Лиге, на КФК. Сегодня он должен был ответ нам дать. Мы переписывались еще утром. Но Саня пришел на тренировку, сидел в кабинете на массажном столе и просто внезапно с него упал, посинел и начал хрипеть. По всем признакам — это отрыв тромба. В УМО это всё не просматривается», - приводит слова Егорова «Чемпионат».

Козлов был воспитанником «Спартака», находился в системе клуба до 1 июля 2016 года и завоевал с ним серебро чемпионата России-2011/12.

Помимо «Спартака» он выступал за «Тосно», «Факел», казахстанский «Окжетпес», «Тюмень», «Химки» и ереванский «Арарат», последним клубом Козлова был крымский «Алустон-ЮБК», из которого он ушел в ноябре прошлого года.