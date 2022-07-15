РФС продолжит защиту собственных интересов

Российский футбольный союз (РФС) прокомментировал отказ CAS в удовлетворении апелляций на решения ФИФИ и УЕФА об отстранении российских команд от своих турниров.

«РФС категорически не согласен с решением CAS и оставляет за собой право продолжить защиту собственных интересов.

В настоящий момент Союз ожидает от CAS полный текст решения, после анализа которого будет принято решение о дальнейших действиях. Возможные варианты включают в том числе обращение в Верховный суд Швейцарии, а также подачу исков в CAS, связанных с компенсацией финансовых убытков, понесенных РФС вследствие действий УЕФА и ФИФА», - приводит «Матч ТВ» заявление РФС.

В решении cуда сказано, что ситуация на Украине является беспрецедентным обстоятельством, поэтому отстранение законно по соображением безопасности.

Таким образом, российские команды останутся без международного футбола до уведомления ФИФА и УЕФА.