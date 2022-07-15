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Бышовец сравнил Абаскаля с Семаком

Испанский специалист в межсезонье возглавил «Спартак».
15 июля 2022 15:00
автор: Максим Скороходов

Заслуженный мастер спорта Анатолий Бишовец сравнил нового главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля и наставника «Зенита» Сергея Семака.

«Сложно судить о Гильермо Абаскале, который только приехал и должен проводить матч «с колес». Это же не Семак, работающий четыре года и развивающийся без особых проблем. У него есть поддержка руководства, возможность усилиться хорошими футболистами и выстроить игру с учетом своего тренерского кредо. Но пока это внутренние успехи. Показатель его состоятельности как тренера — достижения в еврокубках, а не победа в нашем чемпионате», - приводит слова Бышовца RT.

В Суперкубке «Зенит» 9 июля победил дома «Спартак» со счетом 4:0.

Новый сезон российской премьер-лиги стартует 15-го числа гостевым матчем сине-бело-голубых против «Химок». Игра начнется в 20:00 по московскому времени.

Семак возглавил «Зенит» в 2018 году и выиграл с ним восемь внутренних трофеев, при этом не разу не прошел в плей-офф Лиги чемпионов.

«Спартак»на следующий день сыграет также на выезде против «Ахмата». Стартовый свисток должен прозвучать в те же 20:00 мск.

источник: «RT на русском»
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