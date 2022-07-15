«Локомотив» ведет переговоры с несколькими футболистами линии атаки

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн рассказал, какие задачи перед селекционной службой поставлены в летнее трансферное окно.

«У нас есть селекция и тренерский штаб, которые формируют совместные решения по селекции. Еще до сбора наша команда была хорошо укомплектована. У нас уехал Кухта, поэтому мы будем искать ему замену. Есть несколько футболистов, с которыми ведем переговоры. Мы ищем усиление только в линию атаки», - приводит слова Цорна «Чемпионат».

Чешский нападающий Ян Кухта приостановил свой контракт с «железнодорожниками» и перешел в пражскую «Спарту».

В первом туре российской премьер-лиги «Локомотив» 17 июля примет на своем поле «Пари НН».