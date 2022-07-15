Баринов заявил, что «Локомотив» готов составить конкуренцию «Зениту»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов заявил, что его команда в новом сезоне будет бороться за чемпионство России.

«Зенит»? Бороться можно со всеми. Но вы увидите другой «Локомотив, намного сильнее. Мы прошли хороший сбор, мы готовы составить конкуренцию Зениту», - цитирует футболиста Sport24.ru.

Если «Зенит» по итогам прошлого сезона российской премьер-лиги (РПЛ) стал первым, то «Локомотив» занял шестое место.

В первом туре РПЛ-2022/23 сине-бело-голубые сыграют 15 июля в гостях против «Химок», а «железнодорожники» примут на своем через два дня «Пари НН».