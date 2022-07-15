Бышовец объяснил, почему «Зенит» защитит титул чемпионов России

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец объяснил, почему «Зенит» является главным фаворитом в новом сезоне российской премьер-лиги.

«Чемпионом станет клуб, в котором прослеживается стабильность, а тренер не испытывает проблем с трансферами и имеет возможность выстраивать команду, отталкиваясь от своих принципов организации игры. Я говорю о «Зените» и Сергее Семаке. Интриги в борьбе за чемпионство нет. Раньше команды еще претендовали на еврокубки, но сейчас их нет», - приводит слова Бышовца RT.

«Зенит» 15 июля откроет новый сезон российской премьер-лиги гостевым матчем против «Химок». Игра начнется в 20:00 по московскому времени.

Семак возглавил «Зенит» в 2018 году и выиграл с ним восемь внутренних трофеев, включая четыре чемпионата России подряд.