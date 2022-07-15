«Ахмат» официально объявил о переходе Гамида Агаларова

Пресс-служба «Ахмата» сообщила о том, что к команде официально присоединился нападающий «Уфы» Гамид Агаларов.

Отмечается, что грозненский клуб заключил с 21-летним футболистом трехлетний контракт. Согласно данным портала Transfermarkt, команда из Чечни заплатила за форварда 3,5 миллиона евро. Игрок будет выступать под 77-м номером.

Напомним, Агаларов выступал за «Уфу» с января 2020 года. В прошедшем сезоне он стал лучшим бомбардиром чемпионата России, отличившись 19 забитыми мячами в 29 матчах.