В «Аяксе» отказались комментировать слухи о том, что защитник клуба Магальян может перейти в ЦСКА

Пресс-служба «Аякса» высказалась по поводу появившейся новости о том, что центральный защитник клуба Лисандро Магальян может продолжить свою карьеру в РПЛ.

Ранее стало известно, что в услугах 28-летнего аргентинца заинтересован ЦСКА.

– Делал ли ЦСКА предложение «Аяксу» по Магальяну? К сожалению, мы никогда не сообщаем о подобных вещах, – цитирует пресс-службу амстердамцев Sport24.ru.

Напомним, что Магальян пополнит состав «Аякса» с января 2019 года. Всего за команду он отыграл семь матчей, не отличившись результативными действиями. Его контракт рассчитан до конца сезона-2022/23.

Также в своей карьере футболист защищал цвета «Алавеса», «Бока Хуниорс», «Кротоне», «Росарио Сентраль» и «Химнасии».

В прошедшем сезоне Магальян выступал за «Андерлехт» на правах арендного соглашения.