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Роман Терюшков: У меня не было сомнений в том, что CAS отклонит апелляции российских клубов

По словам функционера, в данный момент не стоит рассчитывать на поддержку России со стороны CAS.
15 июля 2022 16:36
автор: Владислав Корегин

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков отреагировал на решение Спортивным арбитражным судом (CAS) отклонить апелляции РФС, а также российских клубов на отстранение от международных турниров.

Ранее в CAS сообщили, что решения по отстранению организаций и команд из России являются законными в связи с соображениями безопасности.

– У меня не было сомнений в отклонении. Суд в Лозанне – региональная организация, зарегистрированная в Швейцарии. Для них это лишь усмешка. И рассчитывать на то, что Спортивный арбитражный суд будет принимать сторону нашей страны в данном историческом моменте не приходится, – цитирует Терюшкова портал «Метарейтинг».

Напомним, 2 мая стало известно о том, что российские команды будут отстранены от еврокубков в сезоне-2022/23. Кроме того, сборная России исключена из состава участников Лиги наций, а заявки страны на проведение Евро-2028 и Евро-2032 отклонены.

источник: «Метарейтинг»
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